2020/03/31 | 00:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي باتصال هاتفي تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة وإجراءات البلدين في مُواجَهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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