الفتح يجدد موقفه من تكليف الزرفي ويطالب بحفظ

2020/03/31 | 00:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]جدد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الاثنين، موقفه الرافض من تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء.وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر: "تحالف الفتح موقفه واحد وثابت ولا يراهن الا على تطبيق الدستور وحفظ حق الأغلبية البرلمانية".

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