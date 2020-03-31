الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

2020/03/31 | 00:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن الدول النامية سوف تحتاج إلى حزمة دعم بقيمة 2.5 تريليون دولار العام الحالي، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

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