وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان الاجراءات في مواجهة كورونا

2020/03/31 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تطورا الاوضاع الامنية في المنطقة واجراءات مواجهة كورونا.

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