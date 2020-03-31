انسحاب مثير لواشنطن من بعض قواعدها ونصب منظومة “الباتريوت” يكشف النوايا

2020/03/31 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت الاسنحابات الامريكية الاخيرة من قواعها في الرعاق تساؤلات كبيرة في الشارع العراقي، خاصة وانه تزامن مع تسريبات بوجود مخطط لتنفيذ هجمات عسكرية امريكية على بعض المواقع العراقية واحداث انقلاب عسكري في البلاد.ووصف مراقبون هذا الانسحاب بانه تمهيدي لشن هجمات محتملة على بعض الاهداف الت رسمتها الولايات المتحدة الامريكية في العراق لمحاولة خلق الفوضى […]

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