العراق وتركيا يبحثان تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة وإجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا

2020/03/31 | 00:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين، مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة، وإجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته "الغد برس"، ان "الحكيم اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، ناقش الجانبان خلاله سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة وإجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا".

وجدّد الحكيم التأكيد على "التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترك".

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