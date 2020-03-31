المرجعية الدينية تصدر عدة وصايا للعراقيين لمواجهة هذا الظرف العصيب

2020/03/31 | 00:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اصدرت المرجعية الدينية، اليوم الاثنين، عدة وصايا لللعراقيين لمواجهة هذا الظرف العصيب، منها العمل على توعية الآخرين بمخاطر الاستهانة بهذا الفيروس.

وقال مكتب السيد السيستاني، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "نوصي المؤمنين الكرام (اعزّهم الله تعالى) بأمور: أ ـ الالتجاء الى الله عزّ وجل والتضرع اليه لدفع هذا البلاء، والاكثار من الاعمال الصالحة كالتصدق على الفقراء واعانة الضعفاء وقراءة القرآن المجيد والادعية المأثورة عن النبي (ص) واهل بيته الاطهار عليهم السلام".

واشار الى "الحذر اللائق بحجم هذا الوباء من غير هلع واضطراب والأخذ بأتمّ اسباب الوقاية والعلاج منه وفق ما يقرره اهل الاختصاص بعيداً عن الاساليب غير العلمية، العمل على توعية الآخرين بمخاطر الاستهانة بهذا الفيروس وحثّهم على الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنيّة وعدم التخلّف عنها، مساعدة العوائل المتضررة من الوضع الراهن بسبب تعطّل الاعمال وتقييد حركة الناس".





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