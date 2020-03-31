2020/03/31 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قد تجد نفسك في أي وقت مضطرا للحجر الصحي داخل المنزل، تجنبا لنقل العدوى للآخرين، أو كإجراء احترازي لمنع انتشار تلك العدوى.لكن عملية الحجر الصحي المنزلي بذاتها، تتطلب استعدادا نفسيا، وبدنيا، ولوجيستيا.أما مراحل الاستعداد، فتتطلب مسائل عدة.أولها أن تتحدث مع الأصدقاء والأقارب الذين لا يعيشون معك كي يدعم بعضهم البعض، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسهل طريقة للحجر الصحي بالمنزل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسهل طريقة للحجر الصحي بالمنزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).