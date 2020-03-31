كيف سيغير كورونا حياتنا وطريقة عملنا وعلاقاتنا؟

2020/03/31 | 00:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت مجلة “إيسكوير” مقالا مطولا للكاتب كريس ستوكيل – وولكر، يتحدث فيه عن شكل العالم بعد عام ونصف من ظهور فيروس كورونا. ويقول وولكر في مقاله، إنه “سواء ظل الفيروس لشهر أو شهرين أو حتى عام فإن الوباء قد غير طرق حياتنا وعاداتنا للأبد”.ويشير الكاتب إلى أن “الجميع في حالة من العزل التام، […]

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