خاص لـ”العهد نيوز”.. فريق الزرفي التفاوضي لم ينجح بأٌقناع كتلة واحدة لغاية الان رغم المغريات المقدمة!

2020/03/31 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن فشل الفريق التفاوضي لرئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي باقناه الكتل السياسية لتمرير الكابينة الوزارية.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “فريق الزرفي التفاوضي قدم العديد من التنازلات والمغريات للكتل السياسية في سبيل اقناعها بالتصويت على الكابينة الوزارية الا انه فشل ولم يقنع اي كتلة لغاية اللحظة”.[…]

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