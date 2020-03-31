ترامب: الأيام الثلاثون المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا

2020/03/31 | 01:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، ان الأيام الثلاثون المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19": إن "أكثر من مليون شخص أمريكي تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا"، مؤكدًا أن "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس،

وتابع ان "اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين"، موضحا أن "أمريكا هي الدولة الأولى على صعيد إجراء اختبارات كورونا"، لافتا إلى أن "ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين".

وحث ترامب، الناس على "الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حتى شهر أبريل المقبل لمنع الفيروس من الانتشار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف: "كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب.



يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس، هذا هو واجبنا الوطني المشترك.



أوقات التحدي قادمة للأيام الثلاثين القادمة".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن "30 يوماً حيوية للغاية "، مشيراً إلى "رقم الاختبار باعتباره علامة فارقة".

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