مازن الحسوني - ليلة العيد

2020/03/31 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني -يحتفل الشيوعيون هذه الليلة بعيد ميلاد حزبهم الشيوعي العراقي السادس والثمانون.*هذا الحزب الذي منذ تأسيسه وليومنا هذا تداعت عليه كل الكيانات السياسية والحكومية سواء كانت قومية وبشقيها (العربي والكردي)وقبلها الملكية ومن ثم الدينية،للنيل منه وأخذ كل منها حصته الكبيرة في أضطهاده وقمعه بشتى الطرق حتى ما يعجز عن تصوره أي أنسان عاقل (وسائل التعذيب والقتل ).لكنها لم تستطع أن تنهيه حيث يعود بعد كل ضربة......

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