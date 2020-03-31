مشعل يسار - اقتصادي روسي مرموق يرى أن ظهور الفيروس التاجي مرتبط بنشاط أصحاب الأموال

2020/03/31 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار ***ربما لم يترك موضوع الفيروس التاجي أحداً غير مبال بما يجري.وقد أدلى بدلوه فيه البروفسور في معهد العلاقات الدولية بموسكو MGIMO، المتخصص في الاقتصاد البيئي والتمويل الدولي (العلاقات النقدية الدولية: البنوك والمصارف والذهب في التمويل الدولي) فالنتين كاتاسونوف.يقول كاساتونوف إن "الفيروس التاجي أو الكورونا يمكن وصفه بأنه عملية خاصة اصطنعها أصحاب المال.وهؤلاء هم مساهمون رئيسيون في نظام الاح......

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