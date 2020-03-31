2020/03/31 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المجيد_السخيري ليس موضوع تاريخ الأوبئة بجديد.فعلى مر العصور اهتم مؤرخون وباحثون وعلماء برصد ووصف وتفسير انتشار الأوبئة، وما أدت إليه من هلاك النسل وبث الرعب والهلع في النفوس والأفئدة، رغم أن انتشار أخبارها لم يكن بهول ما نعيشه اليوم مع جائحة كورونا بسبب محدودية وبطئ وسائل وطرق التواصل والاتصال، وغياب وسائط الإعلام السريع مثلما هو متاح اليوم في زمننا.ولعل من أشهر الأوبئة التي ضربت بقوة في أمكنة مختلفة من أنحاء ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد المجيد السخيري - تاريخ الأوبئة(1) عن المرض وتاريخه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد المجيد السخيري - تاريخ الأوبئة(1) عن المرض وتاريخه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).