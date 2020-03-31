مدينة الطب تعلن عن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف

2020/03/31 | 01:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مستشفى مدينة الطب، اليوم الثلاثاء، عن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف.

وقال اعلام المستشفى في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف الاشرف ولاتوجد اي جثة في ثلاجات الموتى التابعة للمدينة بالوقت الحالي".





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