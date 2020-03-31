اصابة مسؤول عراقي رفيع وستة من أفراد عائلته بالكورونا

2020/03/31 | 01:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، باصابة مسؤول عراقي رفيع وستة من أفراد عائلته بالكورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن اسماعيل العلاق، اصيب بفيروس كورونا و وستة من أفراد عائلته بعد التأكد من نتائج التحاليل".

يشار الى ان البنك المركزي نفى يوم امس ما اشيع عن إصابة محافظه علي محسن اسماعيل، بفيروس كورونا، وذلك قبل صدور نتائج التحاليل.

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