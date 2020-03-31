رحلة الهروب من كورونا تكلف حامي عرين ريال مدريد السابق نافاس 200 ألف دولار

2020/03/31 | 01:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان فرنسا، على متن طائرة خاصة هربا من الحجر المنزلي الذي فرضته الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأصبح كيلور نافاس الحارس السابق لمرمى فريق ريال مدريد، آخر لاعب من منطقة الأمريكتين يغادر فرنسا، بعد عودة العديد من لاعبي الفريق الباريسي إلى بلادهم أمثال الثنائي […]

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