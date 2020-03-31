2020/03/31 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موازنة 2020على طاولة نقاش الجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية تساؤلات مهنية واقعية عن سبل مواجهة الأزمة المالية ودعوات لتشريع قانون موازنة طوارئ { بناء إطار نموذج مالي قوي..نموذج متجدّد لمواجهة الركود الاقتصادي ما بعد كورونا وإنخفاض أسعار النفط { الشامي: الموازنات العراقية بلا إيرادات وبحاجة إلى إعادة صياغــة جوهرية […]

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