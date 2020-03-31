2020/03/31 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا الزرفي ؟ – عماد آل جلال يدور حديث متواتر في أروقة الساسة والنخب عن ما اذا كان باستطاعة عدنان الزرفي أجتيار حاجز البيت الشيعي المتفق في ظاهره والمنقسم في حقيقته وصولا الى تمرير وزارته في مجلس النواب ضمن المدد المحددة.يسوق البعض ممن لا يرجو توليه المنصب قصصا تتهمه تارة بالفساد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا الزرفي ؟ – عماد آل جلال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا الزرفي ؟ – عماد آل جلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).