2020/03/31 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلطة الصينية السرية لمواجهة كورونا – علي آل حداد في محاضرة ألقاها العالم العراقي في مجال هندسة الإتصالات البرفسور الدكتور قيصر صالح مهدي في جامعة “تشيك “الدولية في أربيل تحدث فيها عن قدرة التكنلوجيا الحديثة بمواجهة الفايروس القاتل “كورونا” ورغم ان هذه المحاضرة كانت باللغة الانكليزية كاملة إلا انتي حاولت جهد […]

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