2020/03/31 | 01:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة طب بغداد تعلن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 01:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة طب بغداد تعلن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة طب بغداد تعلن دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).