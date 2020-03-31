الصحة العالمية تنشر توقعاتها حول وباء

2020/03/31 | 01:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمع تجاوز عدد الإصابات في العراق حاجز 630 حالة مؤكدة، رجحت منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدل الإصابات بين العراقيين.

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الإصابة بـ"كورونا" سترتفع بشكل كبير خلال الأيام العشرة المقبلة

وذكرت المنظمة في بيان لها، يوم الإثنين 30 آذار/مارس، أن "العراق أعلن عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط/فبراير 2020، مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد من الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران".

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وتوقعت منظمة الصحة العالمية، "ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المخبرية"، موضحة أن "ثلاثة مختبرات لفحص كوفيد-19 جرى تشغيلها في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية في بغداد، مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع".

كما أشارت، إلى أن "وزارة الصحة الاتحادية تعمل مع وزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرين معًا لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية".

وقال أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، وفق البيان، إن "منظمة الصحة العالمية على اتصال مستمر مع وزارة الصحة الاتحادية وتقدم بانتظام جميع المعلومات والمبادئ التوجيهية والتوصيات والبروتوكولات ومواد الإبلاغ عن المخاطر على النحو الذي يقدمه مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي والمقر الرئيسي للمنظمة".



وأضاف، أن "الفرق الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لدعم السلطات الصحية في جهودها بهذا الخصوص".

وحتى يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار، تم الإبلاغ عن أكثر من 630 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و46 حالة وفاة، و153 حالة تعافي في جميع أنحاء العراق.

سجل العراق حتى الآن 630 إصابة و46 حالة وفاة بالمرض الفتاك

وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في محافظة النجف في 24 فبراير/شباط، تلتها أربع حالات مؤكدة لعائلة واحدة في محافظة كركوك بعد ذلك بيوم واحد.



ومعظم الحالات المؤكدة لها سجل سفر إلى بلدان يتفشى فيه المرض مثل إيران والصين وأوروبا.

وتواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع عن كثب وتكثف اتصالاتها وتنسيقها مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان لتقديم الدعم التقني واللوجستي قدر الإمكان، على حد تعبير البيان.

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