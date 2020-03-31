سكرتير القائد العام يجري جولة ليلية للاطلاع على اجراءات منع التجوال

2020/03/31 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، جولة ليلية للاطلاع على اجراءات منع التجوال.

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