المغرب تستضيف معرضا للرسام الفرنسي ديلاكروا

2020/03/31 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف متحف " محمد السادس" للفن الحديث والمعاصر في الرباط معرضاً للرسام الفرنسي أوجين ديلاكروا أحد أعظم فناني الاستشراق في القرن التاسع عشر .

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