تحالف الفتح: لا تفاوض بيننا وبين الزرفي وموقفنا واحد وثابت

2020/03/31 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، بان تحالفه لن يتفاوض مع الزرفي وموقفه واحد وثابت.وقال الاسدي في تغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، بان “تحالف الفتح موقفه واحد وثابت ولا يراهن الا على تطبيق الدستور وحفظ حق الاغلبية البرلمانية”.واضاف “ليس بيننا وبين الرئيس المكلف اي تفاوض او […]

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