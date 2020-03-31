رشيد غويلب - من ايبولا الى كورونا / التضامن الاممي مجسدا في رسالتين

2020/03/31 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب في 17 تشرين الأول 2014، حين كان وباء ايبولا يشكل تهديدا للعالم، عرضزعيم زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو التعاون مع بلدان العالم كافة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة ذلك الوباء.وكان مما جاء في عرضه :لم يتردد بلدنا دقيقة واحدة في الاستجابة لطلب المنظمات الدولية المساعدة في مكافحة الوباء الوحشي المستفحل في غرب أفريقيا.وذلك بالضبط ما تفعله بلادنا دومًا، ودون استثناء احد.وقد اصدرت ......

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