واشنطن تشرع في نشر منظومة باتريوت في العراق وسط توقعات بالتصعيد مع ايران

2020/03/31 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬اسبوع‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بالشائعات‭ ‬حول‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬امريكي‭ ‬لاقصاء‭ ‬المليشيات‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬كمرحلة‭ ‬اولى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬الحكومي‭ ‬الجديد‭ ‬،‭ ‬باشرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬نشر‭ ‬منظومة‭ ‬صواريخ‭ ‬باتريوت‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬لهجوم‭ ‬بصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬إيرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬وعراقية‭ ‬لوكالة‭ […]

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