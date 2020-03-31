معنى نشر باتريوت في العراق

2020/03/31 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ساد‭ ‬التفكير‭ ‬الساذج‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬لدى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬لاسيما‭ ‬السياسيين‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬نهائياً‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وعزّز‭ ‬ذلك‭ ‬تصريح‭ ‬يتضمن‭ ‬معنى‭ ‬الاشتراط‭ ‬للرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ترامب‭ ‬حين‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬الانسحاب‭ ‬وان‭ ‬البقاء‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البلد‭ ‬ليس‭ ‬أبدياً‭ ‬واتبع‭ ‬ذلك‭ ‬بالشرط‭ ‬المالي‭ ‬المعروف‭.‬ ‭ […]

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