إيطاليا تقرع جرس تفكك الاتحاد الأوروبي

2020/03/31 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما‭- ‬الزمان‭ ‬ تحضّ‭ ‬إيطاليا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تأسيسه‭ ‬وتعد‭ ‬إحدى‭ ‬دعائمه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد-19،‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬البناء‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيكون‭ ‬مهددا‭.‬ في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬جريدة‭ ‬كورييرا‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‭ ‬الإيطالية،‭ ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬ديفيد‭ ‬ساسولي‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬بدون‭ ‬تضامن،‭ ‬ستصير‭ ‬الروابط‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجمعنا‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬العدم‭”‬،‭ […]

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