مادلين مطر: الحكومة مستهترة بحياتنا

2020/03/31 | 01:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت الفنانة مادلين مطر إن من يحكمنا لا يوجد عندهم مسؤولية.وقالت في تصريحات صحافية: “الحكام الذين يحكموننا، بلا مسؤولية وهذا نعرفه منذ سنوات، أنا شخص مصاب بذهول لأني أرى أوضاع بلدنا تنهار ولا حلول مطروحة، ويكذبون علينا بقرارات غير منفذة وكأنهم يعطوننا حقن “مورفين” لا فائدة منها.وتابعت تقول: ” لكن الصدمة […]

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