أبل تتعاون مع ترامب على تطبيق ذكي بشأن كورونا

2020/03/31 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت شركة “أبل” الأمريكية والبيت الأبيض، الجمعة، عن تعاونهما سويا لإصدار موقع إلكتروني وتطبيق ذكي بشأن فيروس “كورونا” المسبب لمرض (كوفيد-19).قال مسؤولون في البيت الأبيض إن التطبيق الجديد سيكون متاحا في متجر التطبيقات التابع لـ”أبل” “آب ستور” تحت اسم “COVID-19″، وسيطرح أسئلة على المستخدمين حول الأعراض التي يشعرون بها، وموقعهم المحدد، لكي يدلهم […]

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