كتائب حزب الله على اتم الاستعداد لمقاومة الاحتلال الاميركي

2020/03/31 | 01:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق أنها على اتم الاستعداد لمقاومة القوات الاميركية اذا اصرت على البقاء او استهداف مقاتليها....

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