ويليان يحدد وجهته القادمة

2020/03/31 | 02:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتد المنافسة بين كبار الأندية في أوروبا، على ضم البرازيلي ويليان، نجم نادي تشيلسي، خلال انتقالات الصيف المقبل.

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