“نمس” باب الحارة ينتقد عدم اختراع لقاح عربي لكورونا

2020/03/31 | 02:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتقد الفنان السوري مصطفى الخاني جلوس الشعوب العربية في المنازل وانتظارهم تجارب الغرب حتى تعطي حلولا من أجل الوصول لدواء ناجع ضد فيروس كورونا.وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه من المؤلم عدم تواجد أي دولة عربية تقوم بأبحاث أو تجارب لإيجاد لقاح ضد كورونا، مستنكرا عدم وجود ولا […]

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