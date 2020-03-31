​ماغي بو غصن تكشف عن أمر أخطر من كورونا

2020/03/31 | 02:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتقدت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الذين يسخرون من الشخص المصاب بفيروس كورونا، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الاسوأ في زمن الكورونا …هو المتنمر على المصاب بكورونا.جميعنا قد نصاب رغماً عنا ولكن انتم اخترتم ان تتجردوا من انسانيتكم.عيب”.ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.الجدير ذكره […]

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