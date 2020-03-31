ترامب: ادعوا الجميع إلى الهدوء وكورونا سيزول وسنحقق نصرا كبيرا

2020/03/31 | 03:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية_اين} دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم،الشعب الأمريكي إلى التحلي بالهدوء حيث قال إننا سنهزم فيروس كورونا وسنحقق نصرا كبيرا، وذكر ترامب في موتمرا له، إلى أن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لي وأريد إنقاذ الأرواح أولا والاقتصاد سيتعافى وبسرعة.وأضاف حول مشاركة الدول في دعم الولايات المتحدة لمواجهة وباء كورونا قائلا، الصين أرسلت لنا بعض المواد وروسيا أرسلت لنا طائرة محملة بالمعدات الطبية.

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