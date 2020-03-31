وفاة أول جندي أميركي بكورونا

2020/03/31 | 03:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، وفاة أول جندي في الخدمة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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