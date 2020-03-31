هل تنجح الكلاب في حل لغز كورونا؟

2020/03/31 | 03:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت مؤسسة خيرية بريطانية الجمعة، إنها تخطط لتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتأمل في نشر هذه الكلاب في المطارات والأماكن العامة الأخرى.وتهدف مؤسسة كلاب الكشف الطبي وخبراء من جامعتين إلى تدريب الكلاب لتكون جاهزة في غضون ستة أسابيع من أجل “المساعدة في توفير تشخيص سريع وغير […]

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