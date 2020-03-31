أطعمة تقوّي المناعة وأخرى تضعفها

2020/03/31 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / على الرغم من أنه لا توجد أطعمة تعالج نزلات البرد والإنفلونزا أو عدوى الفيروسات، تقوم بعض الأطعمة بدور هام في تقوية المناعة، ودعمها في حربها ضد الميكروبات المختلفة، بينما تسبب أطعمة أخرى في إضعاف الوظيفة المناعية.إليك ما تحتاج معرفته عن كل نوع من هذه الأطعمة: * يحتوي شاي الأعشاب كالبابونج والمريمية وكذلك […]

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