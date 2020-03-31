10 نصائح للعمل من المنزل بكفاءة

2020/03/31 | 04:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل غالبية موظفي الشركات الكبرى في العالم من المنزل، تنفيذا لنصائح منظمة الصحة العالمية، بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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