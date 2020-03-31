شاهد: كتائب حزب الله تعلن استعدادها لمقاومة الاميركان

2020/03/31 | 05:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق أنها على اتم الاستعداد لمقاومة القوات الاميركية اذا اصرت على البقاء او استهداف مقاتليها....

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