مسؤول صحي إيطالي: كورونا لم يصنع في المختبرات

2020/03/31 | 05:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أكد مسؤول صحي إيطالي توفر أدلة لدى بلاده تفيد بأن فيروس كورونا المستجد لم يجر تصنيعه في المختبرات، داعيا إلى عدم ترويع الناس.وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة (Css) فرانكو لوكاتيللي: “لدينا أدلة تشير بوضوح إلى أنه لم يكن هناك أي احتمال لتحضير مختبري لـSars-Cov2″، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا.وأضاف أن دراسة […]

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