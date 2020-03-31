بسبب كورونا.. فنانة توزع المال على معجبيها

2020/03/31 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أشار تقرير لموقع The Independent البريطاني إلى أن النجمة العالمية تايلور سويفت تبرعت بمبلغ يصل إلى 3000 دولار لبعض معجبيها الذين يعانون من الضيق المادي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19.وأوضح أنها قدمت هذا المبلغ لمعجبين أعلنا أنهما يعيشان أزمة مالية.وفي هذا الصدد قالت عاملة المطعم سامنتا جاكوبسون في حديث […]

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