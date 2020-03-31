أصغر ضحية لكورونا بأوروبا.. وفاة مفاجئة بعد سعال خفيف

2020/03/31 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أصبحت مراهقة فرنسية تدعى جولي، أصغر ضحية لفيروس كورونا الجديد، في أوروبا، بعد أن لقت حتفها بشكل مفاجئ، بالرغم من تمتعها بصحة جيدة.وقالت صحيفة “نيويورك بوست”، إن طالبة مدرسية تعرف باسم جولي، وتبلغ من العمر 16 عاما، توفيت بعد الإصابة بفيروس كورونا.وقالت عائلة الفتاة لمصادر فرنسية، إن صحة جولي تدهورت بشكل “عنيف”، […]

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