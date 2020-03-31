ديبالا الناجي من كورونا: لم أكن استطيع التنفس

2020/03/31 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وأحد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، تفاصيل بشأن معاناته مع الفيروس الخطير.ويحاول ديبالا العودة للتدريبات مجددا، بعد أن تعافى من المرض الذي جعله يعاني من أجل التنفس.وكان النجم الأرجنتيني ضمن 3 لاعبين في يوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا بعد […]

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