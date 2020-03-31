فيديو من المستشفى يدفع كلوب للبكاء

2020/03/31 | 06:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، انهماره بالبكاء، بعد مشاهدته فيديو مؤثر جاء وسط الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب فيروس كورونا الجديد.وقال كلوب: “لقد أرسل لي أحدهم يوم أمس فيديو للعاملين في الرعاية الصحية، في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وهم يغنون أغنية “لن تسير وحيدا”.لقد انهمرت بالبكاء مباشرة.أنه أمر لا […]

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