وصلة غزل بين مخرج وفنانة خليجيين تثير الجدل

2020/03/31 | 07:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها الفنانة السعودية ريم عبدالله وأثارت الجدل في أوساط المتابعين.وفي احد هذه المقاطع بدت وهي تستعرض إطلالتها فيما سمع صوت المخرج عمر الديني المعروف باسك “مامادو” وهو يتغزل بها بطريقة اعتبر المتابعون أنها تخطت اللياقة بحسب (مجلة لها).كما نشرت العديد من […]

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