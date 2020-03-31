خطوات للحد من المخاطر أثناء شراء الأغذية

2020/03/31 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في هذه الأوقات الوبائية، يبدو التسوق من أجل شراء الغذاء وإعداد الطعام أمرا صعبا وخطيرا، لأن فيروس كورونا (كوفيد-19) يمكن أن يظل نشطا على المواد الغذائية، ولكن بعض الإجراءات مع ذلك يمكن أن تمنع العدوى.ولذلك تقدم صحيفة لوفيغارو الفرنسية نصائح تساعد على تفادي العدوى بهذا الفيروس الذي يكفي للإصابة به نظريا لمس […]

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