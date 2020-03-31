مذيعة تنهار باكية بسبب كورونا – فيديو

2020/03/31 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لم تتمكّن المذيعة الأميركية ــ المصرية هدى قطب من إخفاء مشاعرها، فانهارت باكية مباشرة على الهواء، بعد إجرائها مقابلة على شاشة NBC ضمن برنامج “توداي” الذي تشارك في تقديمه.وكانت قطب قد أنهت مقابلتها مع لاعب نادي “نيو أورليينز ساينتس” لكرة القدم الأميركية درو بريز، الذي أعلن عن تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار لولاية […]

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