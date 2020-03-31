كيف تحمي نفسك من كورونا عند شراء الخضراوات؟

2020/03/31 | 07:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في ظل التوتر الذي يصيب الكثير من الأشخاص حول العالم، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فإن عمليات شراء الأطعمة، وتحديدا الخضراوات والفواكه، تشكل هاجسا لدى البعض، إلا أن تطبيقهم لخطوة بسيطة سيكون كافيا لحمايتهم.وكانت مجلة “نيو إنغلاند الطبية” قد نشرت دراسة اختبرت فترة بقاء فيروس كورونا مستقرا على أنواع مختلفة من […]

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